Neuburg

vor 9 Min.

Alleine unter 473 Mädchen: Das ist der einzige Junge an der Maria-Ward-Schule Neuburg

Samuel Hafner aus Bittenbrunn ist der einzige Junge an der Maria-Ward-Realschule Neuburg und damit alleine unter 473 Mädchen. Als „Hahn im Korb“ habe man Vor- und Nachteile, erzählt der 13-Jährige.

Von Andreas Zidar

Samuel Hafner lebt den Traum vieler Jungs im Teenager-Alter. Der 13-Jährige ist der sprichwörtliche Hahn im Korb, und dieser Korb ist ganz schön groß. 473 Mädchen besuchen die Maria-Ward-Realschule in Neuburg – und Samuel. Er ist der einzige Junge unter Hunderten weiblichen Mitschülerinnen an der Mädchen-Realschule. Ist dies im Alltag wirklich ein Traum? Oder freut sich Samuel auf die männliche Verstärkung, die ab dem kommenden Schuljahr kommen wird?

