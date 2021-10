Als Einkaufsstadt attraktiv geblieben: Tausende Besucher genießen den Marktsonntag in Neuburg

Plus Zahlreiche Besucherinnen und Besucher strömen zum Krammarkt und Marktsonntag in die Neuburger Innenstadt und zum Südpark. Auch Oberbürgermeister Gmehling ist kurz vor Ort.

Marktsonntag und Traumwetter – wenn beides zusammenkommt, gibt es Massenbesuch in der Neuburger Innenstadt. Das war Nachmittag auch wieder der Fall. Mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher belebten das Zentrum der Ottheinrichstadt zwischen Donaukai und Oswaldplatz.