Als die Polizei kommt, wirft ein Neuburger die Autoschlüssel weg

Ein Neuburger will der Polizeikontrolle entkommen. Seine Taktik: Erst die Autoschlüssel über die Hecke werfen und dann behaupten, dass er gar nicht gefahren sei. Klappte allerdings nicht.

Ein 42-jähriger Neuburger ist am Freitagnachmittag im Schleifmühlweg in eine Polizeikontrolle geraten und hat sich dabei einigermaßen ungeschickt verhalten. Denn noch bevor die Beamten das Auto zur Kontrolle anhalten konnten, parkte der Mann schlagartig sein Fahrzeug, stieg aus und warf den Fahrzeugschlüssel über eine Hecke in ein Gartengrundstück. Anschließend behauptete er, nicht gefahren zu sein.

Die Beamten konnten nach kurzer Suche den Autoschlüssel auffinden. Der Grund seines Verhaltens war schnell klar: Der Mann hatte keinen Führerschein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. (nr)