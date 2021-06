Neuburg

19.06.2021

Altenheim St. Augustin: Schenkt den lieben Alten ein Kuscheltier

Plus Brigitte Schneider ist 85 Jahre alt und lebt im Altenheim St. Augustin. Vor Kurzem schrieb sie einen Brief an die Lokalredaktion. Ihr Anliegen soll als Ermunterung für die Heimbesucher verstanden werden.

Von Manfred Rinke

Es war ein Brief an die Lokalredaktion, handgeschrieben über dreieinhalb Seiten, flüssig zu lesen und nahezu ohne Rechtschreibfehler. Er kam von Brigitte Schneider. Sie ist 85 Jahre alt und lebt seit knapp vier Jahren im Altenheim St. Augustin der Barmherzigen Brüder. Sie hat ein Anliegen und bat höflich darum, dass ihre Heimatzeitung es weitertragen solle. Denn mit ihrer Idee könnte man allen Alten in den Alten- und Pflegeheimen eine Freude bereiten. Es würde sie jedenfalls sehr glücklich machen, wenn sie uns an ihrer Seite hätte.

