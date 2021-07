Neuburg

13:57 Uhr

Altstadt Neuburg: Oberes Tor wird wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Für einige Stunden gesperrt: das Obere Tor in Neuburg.

Die Durchfahrt durch das Obere Tor in die Neuburger Altstadt wird am Montag, 19. Juli, gesperrt. Grund dafür sind Reparatur- und Malerarbeiten. So lange soll die Sperrung dauern.