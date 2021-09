Neuburg/Amiens

Neuburger Feuerwehrler erfolgreich bei der französischen Meisterschaft

Plus Sechs Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg nahmen an der französischen Meisterschaft teil. Was sie erlebt und wie sie abgeschnitten haben.

Von Andreas Schopf

Sechs Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg haben an der französischen Meisterschaft in Verkehrsunfallrettung teilgenommen. Die Ehrenamtlichen waren dafür von vergangenem Mittwoch bis zum Sonntag in Amiens, nördlich von Paris, berichtet Kommandant Markus Rieß, der ebenfalls vor Ort war. Die Neuburger nahmen als einzige internationale Gastmannschaft neben 21 Teams aus Frankreich teil.

