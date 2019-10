Neuburg: Amtierender OB wartet auf seine Herausforderer

Plus Bislang hat nur die Neuburger CSU ihren Bewerber ums Amt des Oberbürgermeisters offiziell nominiert. Die fünf Gegenkandidaten müssen erst noch aufgestellt werden.

Nur Amtsinhaber Bernhard Gmehling ist bislang auch offiziell als Kandidat für den Chefposten im Neuburger Rathaus nominiert. Seine fünf Mitbewerber, die ihm den Posten des Oberbürgermeisters bei den Kommunalwahlen am 15. März kommenden Jahres streitig machen wollen, müssen sich hingegen erst noch von der jeweiligen Mitgliederversammlung dafür küren lassen. Zudem gilt es für die Parteien und Gruppierungen, eine Stadtratsliste mit bestenfalls 30 Bewerbern aufzustellen. Ein Überblick über den Stand der Wahlvorbereitungen.

CSU Neuburg: Mehr geht nicht. 100 Prozent Zustimmung erhielt Bernhard Gmehling bei der Nominierungsversammlung der Neuburger CSU. Der noch 59-Jährige steuert seine vierte und damit letzte Amtsperiode an. Während die OB-Kandidatur steht, muss nun noch die Stadtratsliste abgesegnet werden. Die Aufstellungsversammlung findet am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr im Kolpinghaus statt. Wie Ortsvorsitzender Matthias Enghuber sagt, gebe es wegen der großen Zahl an Interessenten eine Warteliste mit möglichen Nachrückern, falls es sich der ein oder andere der 30 Kandidaten noch anders überlegen sollte. Der Vorstand hat den Kandidaten nach der Klausurtagung vergangene Woche mitgeteilt, wie er sich die Platzierung vorstellt, über die am 13. November abgestimmt werden soll. Die Liste wird vom amtierenden OB und dem Landtagsabgeordneten angeführt. Vordere Platzierungen haben alle amtierenden Stadträte, die sich noch einmal zur Wahl stellen. Sechs scheiden aus: Elfriede Müller, Eva Lanig, Rüdiger Vogt, Fritz Goschenhofer, Christian Eschner und Markus Haninger. Enghuber sieht die CSU mit dem 30-köpfigem Team „breit aufgestellt“. „Es ist eine von vorne bis hinten attraktive Liste“, verspricht er.

Alters- und Berufsgruppen sowie die Stadtteile sind auf der Stadtratsliste der SPD Neuburg gut repräsentiert

SPD Neuburg: Das sagt auch Ralph Bartoschek über das Aufgebot der Sozialdemokraten. Er führt mit Ortsvorsitzenden Heinz Schafferhans das Wahlkampfteam an. 18 Männer und zwölf Frauen sind auf der jungen Liste aufgeführt, über die die Mitglieder am Mittwoch, 6. November, ab 19 Uhr im Gasthaus Pfafflinger abstimmen werden. An diesem Tag soll auch Bernd Schneider zum OB-Kandidaten gekürt werden. Der passt in dieses Bild und führt mit seinen 28 Jahren die Platzierung an. Der jüngste Bewerber ist übrigens 18 Jahre alt und – weil es keine Regel ohne Ausnahme gibt – der älteste 70. Von Rechtsanwälten über Mitglieder der Arbeiterklasse bis hin zu Studenten und Lehrern sind auch die Berufsgruppen und die Ortsteile gut repräsentiert, wie Bartoschek erklärt. Sehr gut findet er es, dass auch das Ostend mit Bewerbern auf der Liste vertreten ist.

Bündnis90/Die Grünen: Während für die Kreistagsliste die Aufstellungsversammlung bereits terminiert ist (Freitag, 8. November, ab 18 Uhr im Gasthaus Pfafflinger in Neuburg), ist der genaue Tag für die Nominierung des Oberbürgermeister-Kandidaten und die Aufstellung der Stadtratsliste noch nicht fix. Kreisvorsitzende Karola Schwarz denkt, dass es Mitte November so weit sein wird. Als Bewerber um den Chefsessel im Rathaus steht der 38-jährige Gerhard Schoder bereit. Er war bis Ende vergangenen Jahres noch Mitglied bei der CSU. Er wird auch die Stadtratsliste anführen. Dort wollen neben den bewährten Mitstreitern – wie Karola Schwarz oder Theo Walter – auch ein paar neue Gesichter sich um einen Sitz im Gremium bewerben. Doch die Stadtratsliste mit 30 verschiedenen Namen zu füllen, wird nicht einfach. „Wir haben zwar einen ordentlichen Mitgliederzulauf. Sich in die Liste einzutragen, um für ein Mandat zu kandidieren, ist für viele dann aber doch noch einmal eine andere Sache.

Freie Wähler Neuburg: Auch die Freien Wähler haben noch keinen festen Termin, an dem sie ihren OB-Kandidaten küren und die Stadtratsliste absegnen. „Heuer noch“, meint Florian Herold, der trotz der internen Querelen voller Überzeugung seinen Hut als OB-Kandidat in den Ring werfen will. Der 40-jährige Vorsitzende der Freien Wähler Neuburg war die vergangene Woche noch auf der Spielwarenmesse in Essen, um dort das mit seinem Bruder entwickelte Neuburg-Spiel vorzustellen. Wenn er ab dieser Woche wieder zurück in Neuburg ist, will er sich auf den Wahlkampf konzentrieren und dann auch die Termine für die Nominierungsversammlungen bekannt geben, die der Vorstand noch absegnen muss.

Die Linken wollen aus ihrem OB-Kandidaten für Neuburg noch ein Geheimnis machen

Die Linken: Während die anderen Parteien und Gruppierungen ihre OB-Bewerber bereits öffentlich bekannt gemacht haben, machen die Linken noch ein Geheimnis um ihren Kandidaten. Das scheint allerdings längst keines mehr zu sein. Am Mittwoch, 20. November, (Uhrzeit noch offen) wollen sie ihn in der Rennbahn in Neuburg küren und wenn sich viele nicht ganz täuschen, dann soll Michael Wittmair auf das Schild gehoben werden. Er soll die Stadtratsliste mit seiner Vorstandskollegin im neu gegründeten Ortsverband, Garbiele Nava, anführen. Bei der Aufstellung einer offenen Stadtratsliste kooperieren die Linken mit den Piraten und der Satirepartei „Die Partei“. „Für unsere Kleinstpartei ist die Liste durchaus gut gefüllt, wenngleich wohl nicht alle Plätze besetzt werden können“, erklärt Nava. Was auch nicht mit letzter Konsequenz geschehen müsse. „Denn die Liste mit Karteileichen zu füllen, ist ja wohl auch nicht sinnvoll.“

WIND (Wähler Initiative Neuburg Donau): Ebenfalls noch Plätze frei auf der Stadtratsliste hat WIND, die ganz frisch gegründete Gruppierung, die mit ihrem Vorsitzenden und Sprecher Frank Thonig als OB-Bewerber in den Kommunalwahlkampf zieht. „Wir haben für eine neue Wählerinitiative zwar durchaus viele Kandidaten, aber halt noch nicht die gewünschten 30“, erklärt der 57-Jährige. Gerade liege man noch in den letzten Zügen, um das Wahlprogramm aufzustellen. Möglicherweise werde man zwei Aufstellungsversammlungen durchführen. Eine erste, um den OB-Kandidaten zu küren, die zweite, um die Stadtratsliste abzusegnen. „Dann kann man dazwischen noch versuchen, Interessenten für die Liste zu finden“, erklärt Thonig. Als neue Wählergruppierung gilt für WIND zudem noch eine gesonderte Regel. Wenn die Stadt am 18. Dezember die offizielle Liste der OB-Kandidaten veröffentlichen wird, dann bleibt Frank Thonig bis zum 6. Februar Zeit, um notwendige 190 Unterschriften für sich zu sammeln. Erst wenn er die bekommen hat, darf auch er ganz offiziell mit am Stuhl des amtierenden Rathauschefs rütteln.