Angeblich mit Brot beworfen: Fall in Neuburg bleibt Mysterium für Polizei

Mit einem ungewöhnlichen Vorfall hatte die Polizei Neuburg zu tun. Angeblich wurden mehrere Personen an der Ringmeierbucht mit Brot beworfen. Doch der Fall bleibt ein Rätsel.

Ein ungewöhnlicher Vorfall wurde der Polizei Neuburg am Donnerstag gegen 19 Uhr von einem Neuburger im Beisein zweier Bekannter gemeldet. Sie seien an der Ringmeierbucht gerade von einem Unbekannten mit Brot beworfen worden, als sie am Donauufer auf einer Bank sitzend Bier getrunken haben. Der Mitteiler und seine Begleiter wirkten bereits während des telefonischen Notrufs, als auch gegenüber der eingesetzten Polizeistreife vor Ort, nicht mehr ganz nüchtern.

Vorausgegangen sei dem Brotbewurf, der erwartungsgemäß zu keinerlei Verletzungen bei dem Trio führte, eine rein verbale Streitigkeit mit dem unbekannten Passanten. Ob sich der Vorfall tatsächlich so ereignete, wird sich wohl nicht abschließend klären lassen. Im Verlauf der Befragung durch die Polizeibeamten zeigten sich die drei Männer zunehmend unkooperativ und hatten selbst keinerlei Interesse mehr an einer Verfolgung des Falles. (nr)