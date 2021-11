Angebranntes Essen löst einen Feuerwehreinsatz in Neuburg aus

Ein Neuburger bereitete sich Essen zu, vergaß dieses jedoch auf dem Herd. In der Folge rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuburg mit insgesamt 20 Einsatzkräften an.

Ein angebranntes Essen hat einen Feuerwehreinsatz in Neuburg ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, hat sich am Sonntag gegen 18.25 Uhr ein 58-jähriger Mann in der Gerhart-Hauptmann-Straße Essen zubereitet. In der Folge verließ er die Wohnung und vergaß, den Herd auszuschalten.

Neuburg: Feuerwehr rückt aus, weil Essen angebrannt ist

Das auf dem Herd stehende Essen brannte in weiterer Folge an, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam. Aufgrund des ausgelösten Brandmelders rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuburg mit insgesamt 20 Einsatzkräften an. In der Wohnung entstand kein Sachschaden. (nr)