Auch auf dem Wochenmarkt in Neuburg herrscht jetzt FFP2-Maskenplicht

Auf dem Wochenmarkt in Neuburg herrscht nun die FFP2-Maskenpflicht. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Die Vorgabe gilt den Angaben zufolge ab 20. November.

Wegen der rasant zunehmenden Zahl an Corona-Infizierten hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling über den Wochenmarkt in Neuburg verfügt, dass mit Wirkung von Samstag, 20. November an die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht. Die Maskenpflicht gilt einer Mitteilung zufolge zu den Marktzeiten am Samstag sowie Mittwoch und bezieht den gesamten Schrannenplatz mit Umgriff ein.

FFP2-Masken sind Pflicht für alle Besucherinnen und Besucher des Neuburger Wochenmarkts

„Die Inzidenzen haben am heutigen Donnerstag den Wert von 700 im Landkreis überschritten, die regionalen Krankenhäuser sind ausgelastet“, betont OB Gmehling und ergänzt: „Unser bestens angenommener Wochenmarkt bleibt für alle frei zugänglich, weshalb meiner Überzeugung nach aber auch ein erhöhter Schutz eingeführt werden muss. Die FFP2-Maske schützt einen selbst und alle anderen, mit denen man situationsbedingt auch mal kurz enger zusammensteht. Ich bitte um Verständnis und werbe als treuer Wochenmarkt-Einkäufer ausdrücklich für unseren regional bestückten Neuburger Wochenmarkt.“ (nr)