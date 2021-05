Auch für Einheimische: Neuburger Tourist-Info hat wieder geöffnet

Die Neuburger Tourist-Info hat rechtzeitig zum Start der Pfingstferien wieder geöffnet. Die Angebote richten sich an Gäste, aber auch an Einheimische.

Die sinkenden Infektionszahlen sowie die fortschreitende Impfkampagne machen nach und nach Lockerungen möglich. So ist ab sofort und damit rechtzeitig zum Beginn der Pfingstferien sowie dem Neustart der bayerischen Tourismusbranche auch die Neuburger Tourist-Info wieder geöffnet. Die Anlaufstelle am Ottheinrichplatz heißt sowohl Neuburg-Gäste als auch Einheimische wieder herzlich willkommen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Für den Besuch in den Räumlichkeiten sind momentan noch einige Regeln zu beachten.

Neuburger Tourist-Info hat wieder geöffnet

„Wir haben uns auf die Öffnung zum einen sehr gefreut und natürlich auch intensiv vorbereitet“, erklärt Sachgebietsleiterin Christiane Dusse und ergänzt: „Dazu wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das sowohl praktisch durchführbar ist, als auch den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Erfreulicherweise haben wir jetzt grünes Licht vom Gesundheitsamt bekommen.“

Momentan sehen die staatlichen Auflagen vor, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 maximal fünf Kunden gleichzeitig anwesend sein dürfen. Es bedarf eines individuellen Termins, der jedoch augenblicklich vergeben werden kann. Zudem werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Ansonsten gelten die weithin bekannten Abstands- und Hygieneregeln samt üblicher FFP2-Maskenpflicht. Es versteht sich von selbst, dass regelmäßig gelüftet wird und Desinfektionsmittel angeboten werden.

Neuburg: Keine Einschränkungen mehr im Service des Tourist-Info-Teams

Im Service des engagierten Info-Teams gibt es keinerlei Einschränkungen mehr. So werden die Gäste der Stadt rund um ihren Besuch betreut. Aber auch Einheimische finden allerlei Geschenkideen oder können Tickets für städtische Veranstaltungen erwerben.

Bis einschließlich 2. Juni ist die Anlaufstelle am Eingang der Altstadt zu den sogenannten Winteröffnungszeiten geöffnet. Das heißt von Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, am Freitag von 9 Uhr bis 13 Uhr. Ab Donnerstag, 3. Juni, gelten dann die großzügigen Sommeröffnungszeiten. Dann ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Für Fragen zum Besuch und allen weiteren Fragen zur Tourist-Info steht das Team gerne persönlich zur Verfügung unter Telefon 08431/55-400 und per Mail unter tourismus@neuburg-donau.de. Einen umfassenden Eindruck gibt es auch unter www.neuburg-donau.info. (nr)

Lesen Sie auch: