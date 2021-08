Auf Decken, bei Sonnenuntergang: Stadtkapelle Neuburg lädt zum Picknick-Konzert

Das Publikum kann sich beim Picknick-Konzert der Stadtkapelle Neuburg auf der Fläche der Maschinenringe auf Hits wie "Ich war noch niemals in New York" freuen. Wo es Tickets dafür gibt.

Nach dem Erfolg ihres „Wir sind zurück“-Konzertwochenendes lädt die Stadtkapelle Neuburg am 11. September um 20 Uhr zum gemütlichen Picknick-Konzert ein. Als Veranstaltungslocation steht dieses Mal das „ACKER Event Forum“ bei den Maschinenringen in Neuburg zur Verfügung. Die Open-Air-Fläche liegt direkt am Haus der Maschinenringe am Stadtrand von Neuburg.

Picknick-Konzert der Stadtkapelle Neuburg: Gelände der Maschinenringe ab 19 Uhr geöffnet

Die Stadtkapelle Neuburg bietet bekannte Stücke aus aller Welt, zum Beispiel „Ich war noch niemals in New York“ von Udo Jürgens oder „Copacabana“. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können auf selbst mitgebrachten Decken der Musik lauschen. Das Gelände ist ab 19 Uhr geöffnet, es gibt freie Platzwahl.

Die ersten Töne der Stadtkapelle werden nicht nur in die Ohren des Publikums, sondern auch in den Sonnenuntergang über dem Donaumoos getragen. Diese besondere Stimmung wird von gekonnten Lichtakzenten sowie Gesangseinlagen des Stadtkapellmeisters Alexander Haninger noch verstärkt. Da es sich um ein Picknick-Konzert handelt, dürfen die Besucherinnen und Besucher gerne eigene Speisen zum Verzehr mitbringen. Für kühle Getränke sorgen die Maschinenringe mit einem Getränkeverkauf in der eigens errichteten Almhütte.

Maximilian Rall von der Stadtkapelle Neuburg ist froh, dass er und seine Musikerkolleginnen und -kollegen endlich wieder vor Publikum spielen können. „Das Picknick-Konzert am Haus der Maschinenringe verspricht ein besonderes Flair“, freut sich der Musiker. Auch Erwin Ballis ist stolz, dass das Gelände kulturell genutzt wird. Der langjährige Geschäftsführer der Maschinenringe ist zufrieden damit, dass das ACKER Event Forum regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten kann. „Mit der Stadtkapelle Neuburg haben wir bekannte Musiker aus unserer Heimat zu Gast – das freut uns besonders“, sagt er.

Der Ticketverkauf startet ab 23. August um 10 Uhr im Stadtmarketing Neuburg oder im Internet unter www.stadtkapelle-neuburg.de/tickets. Im Vorverkauf gibt es die Karten mit freier Sitzplatzwahl zu jeweils zwölf Euro beziehungsweise ermäßigten sechs Euro zuzüglich der Vorverkaufsgebühr zu erwerben. Während des Konzertes müssen die aktuell geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Sollte es schlechtes Wetter geben oder die Veranstaltung wegen zu hoher Inzidenzwerte nicht stattfinden können, entfällt das Konzert ersatzlos und die Kartenpreise werden erstattet. Für ausreichend Parkmöglichkeiten direkt vor Ort ist gesorgt. (nr)