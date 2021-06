Auf einer Bustour durch Neuburg-Schrobenhausen die richtige Lehrstelle finden

Plus Am 16. Juli können Schüler aus dem Landkreis bei der „Langen Nacht der Ausbildung“ verschiedene Ausbildungsbetriebe kennenlernen. Ein Shuttlebus bringt sie kostenlos zu den Betrieben. Anmeldungen ab sofort möglich.

Das passende Unternehmen für den Start der Ausbildung zu finden, ist kein leichtes Unterfangen, gerade in der aktuellen Zeit. Aus diesem Grund bietet das Regionalmanagement IRMA bei der „Langen Nacht der Ausbildung“ knapp 40 Infotouren mit Shuttlebussen zu Ausbildungsbetrieben an, für die sich Interessierte ab sofort unter www.irma-langenacht.de anmelden können. Die Plätze sind begrenzt.