Aufbäumen vor dem Unabwendbaren: Das 11. Birdland Radio Jazz Festival in Neuburg

Plus Das 11. Birdland Radio Jazz Festival geht am Wochenende ins Finale. Vor allem der Freitag überrascht mit einer Musikerin aus Frankreich. Insgesamt könnten es die vorerst letzten Klänge im Neuburger Jazzclub gewesen sein.

Es sind schwere Zeiten. Genauso wie andere Kulturschaffende bangt der Neuburger Birdland Jazzclub an diesem Wochenende, vor allem zum Finale der elften Auflage des vom Bayerischen Rundfunk im Radio übertragenen Birdland Radio Jazz Festivals.