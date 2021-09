Neuburg

vor 48 Min.

Auffrischungsimpfungen bei Sondertermin in Neuburg hoch im Kurs

Plus Es war die letzte Aktion ohne Termin, doch eine Schlange bildete sich am Dienstag vor dem Neuburger Impfzentrum nicht. Allerdings war die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen sehr hoch.

Von Katrin Kretzmann

Eine lange Schlange von Menschen, die bis zur Berliner Straße und um die Ecke des Neuburger Impfzentrums stehen, suchte man am Dienstagnachmittag vergeblich. Es war die letzte Impfaktion in der Ostendturnhalle ohne Termin, bevor dieses am Donnerstag seine Pforten schließt. „Um ehrlich zu sein, haben wir schon ein kleines Bisschen mehr erwartet“, sagte Bernhard Pfahler, Organisationsleiter des BRK-Kreisverbands. Knapp 70 Impflinge kamen am Ende – und die meisten davon für ihre Drittimpfung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen