Auftakt der Neuburger Figurentheatertage mit "Salz + Pfeffer": Bühne frei für freche Puppen

Die amerikanische Familie Otis, beruflich bedingt in England gelandet, kann mit den britischen Traditionen wenig anfangen und nimmt denn auch das Gespenst von nicht ernst.

Plus Nach coronabedingtem Ausfall 2020 finden am Wochenende wieder die Neuburger Figurentheatertage statt. Am ersten Abend gibt es mit "Salz + Pfeffer" aus Nürnberg Puppentheater für Erwachsene.

Von Ilse Lauber

Von Freitag bis Sonntag standen im Neuburger Stadttheater einmal nicht in erster Linie die Schauspieler und Schauspielerinnen im Mittelpunkt, sondern Puppen: Vor allem Marionetten, aber auch Handpuppen oder als Variante Protagonisten, die mit Hilfe von Masken charakterisiert werden. Fünf verschiedene Stücke von vier Compagnien aus Bayern und Rheinland-Pfalz waren zu sehen – zwei aus Neuburg, das „papp & klapp Theater“, die Fadenspieler sowie das Figurentheater „Salz + Pfeffer“ aus Nürnberg und das Hohenloher Figurentheater aus Herschbach im Westerwald. Die Neuburger Theater bezauberten nachmittags die Kleinsten mit zwei Kinderstücken.

