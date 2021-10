Auftritt im Neuburger Birdland: Eine Würdigung der Jazz-Legende Charlie Parker

Plus Rosario Giuliani und Pietro Lussu erinnerten mit ihrem Auftritt im Neuburger Birdland an die Jazz-Legende Charlie Parker. Es wurde ein beglückendes Konzert.

Rosario Giuliani und Pietro Lussu ehrten im Neuburger Birdland Charlie Parker, den Pionier des modernen Jazz, auf dessen Spitznamen „Bird“ sich der Name nicht nur des Neuburger Jazzclubs bezieht. Im Duo hoben sie „Parkers Mood“ zum 101. Geburtsjahr des überragenden Altsaxofonisten in die Gegenwart.