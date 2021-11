Aus Bannern werden Taschen: Bundestagsabgeordneter Brandl lässt seine Plakate recyceln

Plus Nach der Bundestagswahl haben die Plakate ausgedient – Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl aus dem Wahlkreis mit Neuburg lässt daraus Taschen fertigen.

Professionell zerteilt Elisabeth Gogl das Konterfei von Reinhard Brandl. Die Ohren werden abgeschnitten. Sie landen später auf der Rückseite der Tasche. Die Schneidermeisterin in den Lebenshilfewerkstätten Neuburg arbeitet gerade mit Hochdruck an einem besonderen Auftrag des Bundestagsabgeordneten unserer Region. Der wollte seinen Werbebannern aus dem zurückliegenden Wahlkampf zur Bundestagswahl ein zweites Leben gönnen. Die Idee: Aus den Werbebannern werden Tragetaschen.