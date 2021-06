Neuburg

Aus dem Neuburger Schloßfest wird eine Ausstellung

Plus Auf Grund der Corona-Pandemie kann das Neuburger Schloßfest nicht stattfinden. Eine kleine Alternative soll jetzt aber trotzdem das Schloßfest-Gefühl ermöglichen.

Von Anna Hecker

Schloßfest-Eröffnung mit der Zille – ein altbekanntes Bild für jeden waschechten Neuburger und jeden Schloßfest-Fan ganz allgemein. Wenn die hochwohlgeborenen Herrschaften in ihrem Boot auf der Donau schippern, weiß jeder, das Schloßfest beginnt. So auch in diesem Jahr, den Anfang des „Schloßfest“ macht die Zille. Nur dass das Schloßfest pandemiebedingt ganz anders aussieht. „Jungpfalz Vivat Hoch!“ heißt es in diesem Jahr ausschließlich bei einer Ausstellung im Rathausfletz.

