Neuburg

vor 16 Min.

Ausbildungs- und Studien-Check: Zum 15. Mal "A-Zu-Bi!" in Neuburg

Bereits zum 15. Mal lockt am Wochenende die Ausbildungsmesse in die Neuburger Parkhalle, wo 59 Aussteller 122 Berufe und 19 Studiengänge vorstellen.

