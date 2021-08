Neuburg

Ausbildungsstart im Raum Neuburg: Bewerberzahl bereitet "große Sorge"

Ausbildungsmessen sind ein wichtiger Bestandteil der Berufsorientierung. Durch Corona entfielen diese aber zum Großteil, so auch die Neuburger Messe „A-Zu-Bi!“. Hier ein Bild aus dem Jahr 2018.

Plus Morgen beginnen auch in Neuburg wieder viele junge Menschen eine Lehre. Doch die klassische Berufsausbildung verliert an Attraktivität. Wie Unternehmer mit dem Nachwuchsmangel umgehen.

Von Michael Kienastl

Der September steht vor der Tür und damit für viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger der Start in das Berufsleben über eine Ausbildung. Doch noch immer sind zahlreiche Plätze unbesetzt. Zum 31. Juli – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor – gab es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen laut der Agentur für Arbeit Ingolstadt noch 207 freie Stellen, 377 Verträge wurden bereits unterzeichnet. Diesen steht eine in den vergangenen Jahren stark abgenommene Bewerberzahl gegenüber. Während 2019 noch insgesamt 659 junge Leute eine Ausbildung gesucht haben, sind im aktuellen Jahr lediglich 476 Bewerberinnen und Bewerber bei der Arbeitsagentur gemeldet. „Große Sorge bereitet mir die Bewerberzahl“, sagt auch Peter Kundinger von der Arbeitsagentur.

