Neuburg

24.05.2021

Außengastro und "Hofgarten to go": Neuburger nutzen Pfingst-Freiheiten

Die Straßencafés in Neuburg haben wieder geöffnet, so wie hier am Samstag. Aber das mäßige Pfingstwetter hat die Resonanz verwässert.

Plus Das Wetter war über Pfingsten teilweise bescheiden. Trotzdem nutzten Menschen im Raum Neuburg die Angebote von Außengastronomie und „Hofgarten to go“. Die Schausteller sind dankbar.

Von Andreas Schopf

Das Wetter am Pfingstwochenende war teilweise bescheiden. Zwischen diversen Regengüssen strömten die Menschen trotzdem nach draußen. So bevölkerten Gäste die Plätze in der Außengastronomie. Ein Angebot, das über das lange Pfingstwochenende ebenfalls zu einem Anlaufpunkt in Neuburg wurde, war der „Hofgarten to go“.

