Neuburg

11:30 Uhr

Ausstellung in Neuburger Edeka-Filialen: Ein bisschen Kunst, ein bisschen Gemüse

Plus Der Neuburger Kunstkreis zeigt in zwei Edeka-Filialen einige seiner Werke. Was hinter dem Projekt steht.

Von Anna Hecker

Auf den Einkaufszetteln vieler Edeka-Kunden der El-Mustapha-Filialen in Neuburg dürfte seit Kurzem neben Gemüse, Brot und anderen Lebensmitteln auch das Betrachten einiger Kunstwerke stehen. Schließlich stellt der Kunstkreis hier eine kleine Anzahl seiner Werke aus.