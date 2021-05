Neuburg

28.05.2021

Ausstellung zum 60. Jubiläum: Durch die Geschichte des Neuburger Geschwaders wandern

Plus Für einige ist es eine Militärgeschichtliche Sammlung, für andere ist es ein Fliegermuseum. Die Geschichte des Neuburger Geschwaders wird in einer ehemaligen Flugzeughalle erzählt. Die kann am 19. Juni besucht werden.

Von Manfred Dittenhofer

Von außen ist es lediglich eine in die Jahre gekommene Flugzeughalle, die selbst schon Teil der Geschichte des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 auf dem Fliegerhorst Neuburg-Zell ist und für die bereits Pläne zum Abriss bestanden. Betritt man sie, fühlt man sich nicht nur in der Zeit zurück-, sondern regelrecht in eine Halle des Deutschen Museums versetzt. Was militärisch nüchtern als Militärgeschichtliche Sammlung, kurz MGS, bezeichnet wird, besteht aus weit über 2000 Exponaten der ganz besonderen Art. Auf den ersten Blick dominieren die vielen verschiedenen Flugzeugtypen, die über die Jahrzehnte im Geschwader geflogen wurden. Auf den zweiten Blick erkennt man zudem die vielen Details, die die Geschichte des Geschwaders lebendig werden lassen. Zum 60. Geburtstag öffnet der Luftwaffenverband nun die Ausstellung für Kleingruppen.

