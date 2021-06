Auszeichnung: Neuburger Restaurant ist „Lokal des Jahres“

Das Neuburger Restaurant Mythos Mediterran am Elisenplatz kann sich über die Auszeichnung „Lokal des Jahres“ 2021 in Bayern freuen. Worauf die Tester geachtet haben.

Das Neuburger Restaurant Mythos Mediterran am Elisenplatz kann sich über eine Auszeichnung freuen. Die Münchner Event & Kultur GmbH hat den Betrieb im Bereich Steakhouse als „Lokal des Jahres“ 2021 in Bayern prämiert. Das Neuburger Restaurant konnte sich von der Konkurrenz deutlich und überzeugend absetzen, heißt es in der Urkunde. Und weiter: "Die Testergebnisse im Bereich Service, Preise, Ambiente und Sauberkeit waren mehr als vorbildlich und professionell."

Die Auszeichnung erfolgt auf Grundlage von verdeckten Tests. Dabei wird auf die Qualität und das Angebot von Speisen/Getränken, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente, die Serviceleistung sowie auf Sauberkeit und vieles mehr geachtet, schreibt die Event & Kultur GmbH, die seit Jahren Lokale testet und prämiert.

„Dies ist ein große Auszeichnung und sehr bereichernd für die Stadt Neuburg“, heißt es vom prämierten Neuburger Restaurant. „Gerade in dieser doch sehr oft schweren Zeit hat diese Auszeichnung eine hohe Aussagekraft besonders auch für die Stadt und den damit verbundenen Tourismus.“ (nr)

