Auszeichnung: Sparkasse Neuburg-Rain zählt zu den besten Instituten

Die Sparkasse Neuburg-Rain konnte eine besondere Auszeichnung entgegennehmen, im Verbandsgebiet Bayern belegte das Institut den ersten Platz. Die Sparkasse Neuburg-Rain gehört damit über Jahre hinweg zu den erfolgreichsten Instituten Deutschlands.

Sparkasse Neuburg-Rain: Einmal im Jahr küren die 376 Sparkassen Deutschlands ihre Besten

Einmal im Jahr küren die 376 Sparkassen Deutschlands ihre Besten. In „Nicht-Corona-Zeiten“ wird im Rahmen einer Veranstaltung der Preis übergeben, in diesem Jahr kam der Preis (wie bereits im Vorjahr) mit der Post“, so das Vorstandsmitglied Wolfgang Pöppel.

Der erste Voraus-Preis der Sparkassen-Finanzgruppe zeichnet hervorragende Service- und Beratungsleistungen im Vertrieb aus. Dazu wurden verschiedene Kriterien festgelegt, die die Sparkassen erfüllen müssen. Neben der Beratungsqualität und den wirtschaftlichen Erfolgskennzahlen wird die Kundenzufriedenheit bewertet. In einer Online-Kundenbefragung wurden alle Bereiche der Sparkasse abgefragt.

Deshalb gilt der Dank von Vorstandsvorsitzendem Nils Niermann vor allem den Kundinnen und Kunden im Geschäftsgebiet. Sie waren es, die ihrer lokalen Sparkasse in der Umfrage gute Noten gaben und damit den Erfolg beim Voraus-Wettbewerb erst möglich machten.

Die Auszeichnungen sind für den Vorstand und die Mitarbeiter der Sparkasse Neuburg-Rain der Ansporn für die Zukunft. „Uns geht es um etwas Wichtigeres als einen Pokal: die langfristige gute Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden“, sagte Vorstand Wolfgang Pöppel, der zusammen mit den Marktmitarbeitern Joachim Seitz, Maximilian Kreil und Melanie Siegert stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Preis entgegennehmen durfte. (nr)