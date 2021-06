Auto beim Neuburger Brandlbad beschädigt

Auf dem Parkplatz des Neuburger Freibads wurde das Auto einer Rennertshofenerin beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am Sonntag, 20. Juni, das Auto einer Rennertshofenerin beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte die 44-jährige Frau gegen 19.15 Uhr am Parkplatz des Neuburger Brandlbades. Rechts neben ihr parkte ein bislang unbekannter Autofahrer. Als die Frau ihr Fahrzeug mittels Fernbedienung öffnete, stiegen die Insassen des unfallflüchtigen Autos in das Fahrzeug und entfernten sich zügig. Die Rennertshofenerin stellte an ihrem Auto daraufhin einen Schaden an der rechten hinteren Türe fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (08431) 67110 entgegen. (nr)