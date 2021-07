Neuburg

15:00 Uhr

B 16 am Südpark in Neuburg wird planmäßig fertig

Der B16-Abschnitt zwischen Südpark und Feldkirchen ist asphaltiert worden. Am heutigen Montagnachmittag soll die Bundesstraße wieder freigegeben werden.

Plus Die Bundesstraße wird am Montag, 19. Juli, freigegeben. Die Bauarbeiten auf der B 16 bei Neuburg gehen Anfang August mit der Ampel an der St. Andreas-Straße weiter.

Von Winfried Rein

Die Asphaltierung der Bundesstraße 16 in Höhe des Südparks ist plangemäß gelaufen. Am heutigen Montag lässt das Straßenbauamt Ingolstadt Restarbeiten ausführen und am Nachmittag soll die B 16 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

