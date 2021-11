Neuburg

vor 54 Min.

B16: Auch ohne Ausbau nimmt der Verkehr im Raum Neuburg zu

Plus Im Stadtrat in Neuburg brachte der Projektverantwortliche für den Ausbau der B16 in der Region die Mandatsträger auf den aktuellen Stand der Planung. Bis die Bundesstraße vierspurig wird, dauert allerdings noch Jahre.

Von Manfred Rinke

Wer wie die Wirtschaft auf einen schnellen vierstreifigen Ausbau der Bundesstraße 16 zwischen Neuburg und der A9 hofft, wird enttäuscht sein. Obwohl bereits 2016 im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als „vordringlich“ eingestuft und somit Gesetz, müssen sich die Befürworter in Geduld üben. Dies war jedenfalls den Ausführungen der Vertreter des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt im Stadtrat zu entnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen