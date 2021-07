BRK-Kreisverband Neuburg hilft nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler

Helfer vom BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen unterstützen beim Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam wollen sie in Ahrweiler den Flutopfern bei Aufräumarbeiten helfen.

Katja Getschmann, Bernhard Wäckerle und Boris Baic heißen die BRK-Helfer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz zwischen Bonn und Koblenz tatkräftig mit anpacken werden.

Als Mitglied im Kriseninterventionsdienst des BRK Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen wird die Berufssoldatin Katja Getschmann im rheinland-pfälzischen Ahrweiler sowohl Einsatzkräften als auch Flutopfern beiseite stehen. Der Diplomingenieur Maschinenbau Bernhard Wäckerle ist ehrenamtlich in der Bereitschaft Schrobenhausen als Sanitäter tätig. Im Katastrophengebiet wird er die Aufräumarbeiten als Lkw-Fahrer unterstützen. Auch der Betriebswirt Boris Baic ist Mitglied im BRK-Kreisverband und dort im Fachdienst Information und Kommunikation tätig. Er wird in Rheinland-Pfalz dazu beitragen, die Kommunikation vor Ort sicherzustellen.

BRK-Helfer aus Neuburg unterstützen nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler

Das Bayerische Rote Kreuz in der Region reagiert mit der Entsendung von Helfern auf Anfragen des Deutschen Roten Kreuzes im Krisengebiet. Hauptamtliche Mitarbeiter, freiwillige Helfer und Fördermitglieder im BRK Kreisverband eint ein gemeinsames Ziel: Sie helfen überall dort, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Mit 10.500 Mitgliedern bilden sie ein starkes Netzwerk des Vertrauens.

Dass es möglich war und ist, in einem starken Netzwerk des Vertrauens so viel an Hilfe, Unterstützung, Fürsorge, Kompetenz und Zuwendung zu aktivieren – dafür sind alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer verantwortlich. Aber auch alle Fördermitglieder. Ob als Glücksbringer, Lebensretter oder Schutzengel – alle eint ein gemeinsames Ziel: Sie helfen aus Liebe zum Menschen. Überall dort, wo Hilfe gebraucht wird. Vom Kleinkind bis zum Senioren, zu Wasser und zu Lande, vom Kalvarienberg bis zur Humanitären Hilfe in Albanien erstreckt sich ihr vielfältiges Einsatzgebiet. (nr)