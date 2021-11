BRK: Verkauf von handgemachten Geschenkideen fällt flach

Die selbstgemachten Weihnachtsgeschenken zugunsten des BRK Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen können heuer coronabedingt nicht verkauft werden. Eine Alternative gibt es nicht.

Wenn sie etwas anpackt, kann man sich darauf verlassen, dass alles läuft: Elfriede Müller, die stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen, hat ein dekoratives und kreatives Händchen für alles, was gefällt. Die ehemalige Stadträtin und langjährige Hauswirtschaftsleiterin der Kliniken St. Elisabeth hatte sich als Dreh- und Angelpunkt des BRK-Bereiches „Wohlfahrt und Soziales“ für dieses Weihnachtsfest wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Doch leider hat die Entscheidung, die Soziale Weihnachtsverlosung heuer coronabedingt abzusagen, auch Auswirkungen auf all das, was der Handarbeitskreis um Elfriede Müller in den letzten Monaten für die Neuburger Weihnacht vorbereitet hat: farbenfrohe Taschen aus Plastikmaterial, das ganz neu und multifunktional in Form gebracht wurde, Socken, Handschuhe, Pulswärmer oder Schals in vielen Farben und Materialien, Fröbelsterne und kleine Zierdosen aus Spanholz sowie Küchenschürzen.

„Angesichts der steigenden Inzidenzen können wir all diese handgemachten Geschenkideen dieses Jahr leider nicht verkaufen“, zeigt sich Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann enttäuscht. Als Alternative sei ein Weihnachtsbasar des Kreisverbands ebenso im Gespräch gewesen wie ein Garagenverkauf bei Elfriede Müller. „Aber leider müssen wir all das absagen, obwohl auch heuer wieder ein Dutzend begeisterter Frauen aus dem ganzen Landkreis aktiv waren, um diese Geschenke herzustellen.“

Der Verkauf der handgemachten Artikel hätte dem Bereich „Wohlfahrt und Soziales“ sehr gut getan, denn ihm wäre der Erlös zu 100 Prozent zugute gekommen. In der Vergangenheit konnte man damit Aktionen für ehrenamtliche Helfer möglich machen, für die sonst keine finanziellen Mittel verfügbar waren – zum Beispiel ein Ausflug der Blutspende-Helferinnen und -Helfer nach Augsburg. Auch das Jugendrotkreuz, das Seniorenyoga oder die Seniorengymnastik haben von diesen Einnahmen profitiert. (nr)