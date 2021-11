Bald einheitlicher Online-Veranstaltungskalender und Neuburg-App

Plus Stadt und Stadtmarketing arbeiten an gemeinsamen Veranstaltungskalender. Zudem soll es bald eine Neuburg-App geben. Diese Infos stehen bereit.

Egal ob kulturinteressierter Senior, junger Partygänger oder Familienmama – wer heutzutage auf der Suche nach Veranstaltungen ist, informiert sich hauptsächlich über das Internet. Da wird nach Ausstellung und Theaterstücken gesucht, nach Kabarett und Konzerten auf Neuburgs Kleinkunstbühnen oder nach den Öffnungszeiten der Eisarena auf dem Weihnachtsmarkt. Stadt und Stadtmarketing bieten dazu jeweils auf ihren Webseiten ein buntes Potpourri an. Während im Veranstaltungskalender der Stadt (www.neuburg-donau.de) hauptsächlich die Termine auftauchen, die von Seiten der Verwaltung, des städtischen Kulturamts oder der Touristinfo organisiert werden, wie zum Beispiel der Wochenmarkt oder Ausstellungen im Rathausflez, findet sich im Veranstaltungskalender des Stadtmarketings (www.stadtmarketing-neuburg.de) auch private Veranstaltungen, wie ein Plätzchenbackkurs oder ein Konzert im Kolpinghaus.