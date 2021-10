Neuburg

18:30 Uhr

Bastelladen schließt, Gastro öffnet wieder: In der Neuburger Innenstadt verändert sich einiges

Nach 18 Jahren ist für Eva Menzel Schluss: Die Inhaberin verabschiedet sich aus der Neuburger Geschäftswelt und mit ihrem Weggang schließt auch der Bastelladen in Neuburg, der rund 25 Jahre in Neuburg bestand.

Plus Mit der Schließung des Bastelladens in Neuburg geht eine kleine Ära zu Ende. 25 Jahre gab es dort allen Bedarf für Kreative. An anderer Stelle in der Stadt gab es eine Wiedereröffnung.

Von Claudia Stegmann Und Anna Hecker

Schließungen, Wiedereröffnungen und ein ganz neues Betreuungsangebot – in der Neuburg Innenstadt hat sich wieder einiges getan. Während auf der einen Seite ein Abschied nach fast zwei Jahrzehnten bevorsteht, geht es an anderer Stelle mit doppelt so großer Ladenfläche weiter. Ein kurzer Überblick, worauf die Neuburgerinnen und Neuburger künftig verzichten müssen und welche neuen Angebote es in der Stadt gibt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .