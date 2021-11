Neuburg

22:15 Uhr

„Bauer sucht Frau“: So erlebt der Neuburger Peter Ziegler den Startschuss der Kuppel-Show von RTL

Der Landwirt und Neuburger Stadtrat Peter Ziegler hat bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ mitgemacht. Die erste Folge schaute er gemeinsam mit Bekannten und Freunden an.

Plus Stadtrat Peter Ziegler ist Teilnehmer der RTL-Kuppel-Show „Bauer sucht Frau“. Warum er vor der ersten Folge der Sendung etwas nervös war und wie er den eigenen Fernsehauftritt im Freundeskreis erlebt hat.

Von Anna Hecker

Mit einem Zischen wird das Bier aufgemacht. Werkzeug hängt von der Wand, eine alte Autobühne dominiert den Raum. An der Rückseite der kleinen Halle eine große Leinwand. Rund 30 Menschen befinden sich in der Neuburger Werkstatt zusammen mit Peter Ziegler. Doch der Stadtrat will mit seinen Freunden und Bekannten hier kein Fußballspiel genießen, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Nein, die Gruppe ist zusammengekommen, um gemeinsam die erste Folge von der RTL-Serie „ Bauer sucht Frau“ anzusehen.

