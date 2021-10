Neuburg

13:59 Uhr

Baugebiet "Heckenweg": Hier sind rund 120 günstige Wohnungen geplant

Die Erschließung für das Neubaugebiet „Heckenweg“ in Neuburg läuft.

Plus Der nördliche Teil des Neubaugebiets „Heckenweg“ soll bald ausgeschrieben werden. Bis Anfang nächsten Jahres soll ein Investor gefunden sein.

Von Gloria Geissler

Nach jahrelanger Planung sieht man nun seit dem Sommer, dass sich etwas tut am Neubaugebiet „Heckenweg“ in Neuburg. Derzeit wird das Areal erschlossen, Leitungen und Kanäle verlegt sowie Straßen asphaltiert. In den kommenden Wochen soll dann bereits der nördliche Teil des insgesamt rund fünf Hektar großen Areals ausgeschrieben werden.

