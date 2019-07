15:16 Uhr

Neuburg: Bauprojekte verzögern sich – Stadt trifft keine Schuld

Europäischer Gerichtshof erklärt die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für ungültig. In Neuburg hat das für drei große Bauprojekte Konsequenzen.

Dass Entscheidungen auf europäischer Ebene sich schnell und unmittelbar auch vor Ort auswirken, zeigt sich nun in Neuburg. Betroffen sind die Schwalbangerschule, der Siedlerweg in Feldkirchen und der Brändström-Kindergarten. Bei allen drei Bauprojekten können die angestrebten Termine für die Fertigstellung wohl nicht mehr gehalten werden.

Der Grund: Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat mit Urteil vom 4. Juli die Bestimmungen der deutschen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) für ungültig erklärt, in der Mindest- und Höchstsätze für Honorare verbindlich festgelegt werden. Während diese Entscheidung auf bereits abgeschlossene Verträge keine unmittelbare Auswirkung hat, muss sie bei bevorstehenden Vertragsabschlüssen sofort beachtet werden. Insbesondere dürfen nun öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe solcher Verträge unterhalb der Schwellenwerte zur europaweiten Ausschreibung nicht mehr das sogenannte vereinfachte Verfahren anwenden.

Schwalbangerschule, Brändström-Kindergarten und Projekt Siedlerweg sind in Neuburg betroffen

Für die Stadt Neuburg hat dies unmittelbare Auswirkungen bei den drei vorgenannten großen Bauprojekten. Sowohl für die Erweiterung der Grundschule am Schwalbanger als auch für den Wohnungsbau am Siedlerweg und für die Erweiterung des Brändström Kindergartens sollten noch im Juli die Verträge mit den Fachplanern (etwa Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär, Tragwerk) geschlossen werden. Dies muss nun zurückgestellt werden und es müssen zunächst weitere Honorarangebote von mindestens jeweils zwei anderen Planungsbüros eingeholt werden.

Für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist die Entscheidung einerseits zu begrüßen, „weil wir künftig vielleicht bei den Planungskosten etwas günstigere Preise haben werden“. Andererseits aber sei es sehr bedauerlich, dass dadurch der sehr eng eingetaktete Fahrplan für diese drei wichtigen städtischen Baumaßnahmen erheblich durcheinander gerate.

Beim geförderten Wohnungsbau am Siedlerweg war der Baubeginn im März 2020 geplant, der Anbau an die Schwalbangerschule sollte zum Schuljahr 2020/21 bereits bezugsfertig sein und die Erweiterung des Brändström Kindergartens sollte vor Weihnachten 2020 in Betrieb genommen werden. Ob dies nach der Entscheidung in Luxemburg noch so kommt wie geplant. ist nun nicht mehr gewährleistet. (nr)

Themen Folgen