Baustelle am Südpark: Vollsperrung der B16 sorgt für lange Wartezeiten auf Neuburgs Straßen

In der Theresienstraße ging es am Freitag noch enger zu als sonst.

Plus Viel los war am Freitag wegen der Sperrung der B16 und der Umleitung des von Ingolstadt kommenden Verkehrs durch Neuburg auf den Straßen in der Innenstadt. Wie es nun weitergeht.

Von Manfred Rinke

Die Sorge war durchaus berechtigt, dass die Vollsperrung der Bundesstraße 16 wegen der Fertigstellung der Zufahrt zum Südpark für ein Verkehrschaos in der Neuburger Innenstadt sorgen könnte. So weit kam es allerdings nicht, wenngleich durchaus viel Geduld von den Verkehrsteilnehmern verlangt wurde.

