Baustelle zwischen Ried und Bergheim: Zweiter Abschnitt hat begonnen

Plus Der erste Teil des gut zwei Millionen Euro teuren Projekts auf der Staatsstraße 2214 ist erledigt. Zeitlich könnte es jedoch knapp werden.

Seit mehr als drei Wochen wird an der Staatsstraße 2214 zwischen Ried und Bergheim gearbeitet, inklusive Vollsperrungen. Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt – die Asphaltierung zwischen Ried bis zur ersten Abzweigung nach Joshofen erledigt und die Fahrt in den Neuburger Stadtteil von Westen kommend wieder frei.