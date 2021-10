Neuburg

vor 21 Min.

„Bearcustomdrums“ trifft das Brückenkollektiv: Ausstellung mit Schlagkraft im Neuburger KunstQuartier

Plus Das Brückenkollektiv holt regionale Schlagzeugbauer in die Ateliers des Neuburger KunstQuartiers. Dort soll mit den „Bearcustomdrums“ nicht nur die Entstehung der Trommeln Thema sein – sondern auch die Musik selbst.

Die Kleine Trommel hat viele Namen. Snare Drum zum Beispiel, Marsch- oder Rührtrommel. Sie ist so gebaut, dass sie unterschiedliche Klangfarben produzieren kann. Mit ausgeprägtem Attack, schönem Sustain. Ausgewogen. Die Kesselstärke in sieben Millimetern. Edelstahlspiralen, Platten aus Kupfer. So fertigen sie auch die Jungs von „Bearcustomdrums“ an – Schlagzeugbauer aus Neuburg und Umgebung. Ihr Wissen, die Prototypen, ihre Arbeit, deren Sound stellen sie jetzt in einer Ausstellung vor, die am kommenden Wochenende in den Ateliers des KunstQuartiers beherbergt ist.

