"Bebauungsplan gleich einstampfen“: Stadträte vehement gegen drei Geschosse im Neuburger Ostend

Plus Im Ostend in Neuburg sind sechs Reihenhäuser mit Carport und Garten beantragt worden. Objekte mit drei Vollgeschossen sind dabei allerdings keine Option.

Wenn man dieses Projekt mit drei Vollgeschossen genehmige, „dann können wir den Bebauungsplan gleich einstampfen“, so kommentierte der Neuburger Rechtsdirektor Ralf Rick eine Bauanfrage aus dem Ostend. Dort sind an der Ecke Sudetenlandstraße/Gablonzerstraße sechs Reihenhäuser mit Carport und Garten beantragt worden.