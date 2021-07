Neuburg

29.07.2021

„Behaltet eure Seele“: So war der Abschluss 2021 an der Maria-Ward in Neuburg

Schulleiter Heribert Kaiser (l.) und Konrektorin Eva Meier (r.) gratulierten Lena Gobleder, Marie Ansbacher, Marie Czerny, Lena Oberländer und Celine Kuczera. Foto: Andrea Hammerl