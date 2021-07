Bei der Vorstandswahl des Neuburger Seniorenbeirats muss das Los entscheiden

Plus Ohne Gegenstimme setzt sich Renate Wicher beim Neuburger Seniorenbeirat als Vorsitzende durch. Für ihren Stellvertreter gehen zwei Kandidaten in die Stichwahl. Das Los entscheidet.

Mit großer Einigkeit hat sich der Neuburger Seniorenbeirat für seine künftige Vorsitzende entschieden. Renate Wicher, die bereits seit 2012 das Amt als Vorsitzende innehat, wurde in ihrer Position bestätigt. Bei der Wahl ihres Stellvertreters gestaltete sich die Entscheidung deutlich spannender.