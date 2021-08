Beim Dozentenkonzert Alte Musik in Neuburg ist eine Flöte der Star

Plus Die Dozenten der Alten Musik zeigen in Neuburg eine besondere Klangvielfalt bei ihrem Konzert im Rahmen der Sommerakademie. Vor allem ein Flötist überzeigt mit seiner Spielweise.

„Was wölln wir auff den Abendt thun?“ Sie klingt etwas altertümlich, die Frage, und war Titel des Dozentenkonzerts Alte Musik. Jeder verstand sie sofort und wusste auch die passende Antwort: „Endlich wieder mal ein Konzert live genießen!“ Ein wahrer Genuss war es, was die Dozenten für Alte Musik der Sommerakademie da boten.