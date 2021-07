Neuburg

14:58 Uhr

Beim Personal Geld eingespart: Die finanzielle Lage der Stadtwerke Neuburg

Plus Die Nahwärme in Neuburg liefert vorerst eine „schwarze Null“. Bei den Personalkosten konnte der Kommunalbetrieb Geld einsparen - was aber auch auf Eigenkündigungen von Mitarbeitern zurückzuführen ist.

Von Winfried Rein

Die 60-Millionen-Euro-Schuldengrenze ist überschritten, aber die Neuburger Stadtwerke bewegen sich trotzdem auf einem Weg der Konsolidierung. „Wir stehen wieder auf ganz stabilen Füßen“, versicherte Florian Frank, Leiter des Rechnungswesens, den Stadträten.

