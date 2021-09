Neuburg

18:30 Uhr

Beim Tag des Offenen Denkmals öffnet die Neuburger Kirche St. Peter ihre Pforten

Die Kirche St. Peter in der Neuburger Altstadt wurde aufwendig renoviert. Am Tag des Offenen Denkmals können sich Besucherinnen und Besucher von dem Ergebnis der Sanierungen überzeugen.

Plus Zum ersten Mal seit Jahren beteiligt sich Neuburg wieder am Tag des Offenen Denkmals. Bei der Kirche St. Peter können sich Interessierte vom Sanierungsergebnis überzeugen.

Von Anna Hecker

Wie wäre es mit dem Besuch einer Gruft? Grab reiht sich an Grab, ein Tunnel führt an den Toten vorbei. Oder lieber hinauf in luftige Höhen? Wann hat man schon einmal einen riesigen Dachstuhl genau unter die Lupe nehmen können? All das ist am kommenden Sonntag möglich, wenn am Tag des Offenen Denkmals die Kirche St. Peter in Neuburg mehrere sonst verschlossene Winkel und Ecken für Interessierte öffnet.

