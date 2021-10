Neuburg

19:30 Uhr

Bekleidungshersteller Goldix: Erinnerung an beste Zeiten in Neuburg

So sehen die 1955er Lehrlinge von Goldix heute aus. Mittlerweile sind die ehemaligen Auszubildenden 80 Jahre alt. Sie versuchen, sich regelmäßig in Neuburg zu treffen.

Plus Ehemalige Lehrlinge des Goldix-Werkes in Neuburg treffen sich im Alter von 80 Jahren wieder. Sie erinnern sich an den Abbruch des Unternehmens. „Da musste ich weinen“

Von Winfried Rein

„Die halten ewig.“ Martha Wegner hat noch Jacken aus ihrer Neuburger Goldix-Zeit. Und das ist immerhin schon über 60 Jahre her. 20 Ehemalige, die 1955/56 als Lehrlinge bei Goldix angefangen hatten, trafen sich jetzt in Neuburg. Alle sind 80 Jahre oder älter.

