Beleidigendes T-Shirt: Neuburger Stadtrat teilt gegen AfD aus

Plus Weil er T-Shirt mit beleidigender Aufschrift trug, wurde SPD-Mitglied Bernd Schneider im Stadtrat vom Oberbürgermeister ermahnt. Was SPD und AfD zu dieser Aktion sagen.

Eigentlich gibt es im Neuburger Stadtrat keine Kleiderordnung. Dennoch sorgte das Oberteil von Stadtrat Bernd Schneider ( SPD) in der jüngsten Sitzung für mahnende Worte des Oberbürgermeisters. Denn auf dem T-Shirt von Schneider prangte der Aufdruck „FCK AFD“ (Abkürzung für „fuck“). Und dies war nicht seine einzige Attacke in Richtung der Partei.