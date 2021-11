Neuburg

Berauscht auf den Straßen in Neuburg unterwegs

Bei Verkehrskontrollen in der Nacht auf Samstag leitete die Polizei in Neuburg gegen drei Personen ein Bußgeldverfahren ein. Was den Betroffenen zur Last gelegt wird.

In der Nacht auf Samstag musste die Polizei aus Neuburg bei Verkehrskontrollen die Weiterfahrt von drei Autofahrern unterbinden. Der Grund war zum einen zu viel Alkohol, zum anderen der Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen die Betroffenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Anfang machte gegen 22.40 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Neuburg. Wie die Polizei meldet, wurde der Fahrzeugführer in der Berliner Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle erbrachte schließlich einen Wert von 0,54 Promille. E-Scooter-Fahrer aus Ehekirchen hatte beim Test auf der Wache der PI Neuburg einen Wert von über einem Promille Alkohol im Blut Gegen 23.30 Uhr konnte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße in Neuburg, bei dem 18-jährigen Lenker eines E-Scooters ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nach einem positiven Vortest musste der junge Ehekirchener die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte schließlich einen Wert von 1,02 Promille. Bereits in den Morgenstunden, gegen 4.10 Uhr, wurde in Neuburg-Hardt ein Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. Beim Fahrer, einem 19-jährigen Neuburger, kam der Verdacht auf, dass dieser unter Drogeneinwirkung sein Fahrzeug gelenkt hatte, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, woraufhin im Anschluss an die Kontrolle beim 19-jährigen Neuburger im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen alle drei Fahrzeugführer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Im letzten geschilderten Fall, wird zusätzlich die Führerscheinstelle über die Drogenfahrt unterrichtet. (nr)

