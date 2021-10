Die Kirche in Bergen ist wieder ein Münster

Am Sonntag, 10. Oktober, findet in der Heilig-Kreuz-Kirche ein Festgottesdienst mit Bischof Gregor Maria Hanke statt. Mit ihm wird die „Wiederherstellung“ des Münstertitels nachgeholt. Denn die Kirche war schon einmal Münster.

Der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, hat mit Erlass vom 11. Februar 2020 die Bergener Wallfahrtskirche Heilig Kreuz wieder zum „ Münster“ erhoben – was eine hohe Auszeichnung darstellt. Dieser seltene Akt wurde damit begründet, dass die „Wallfahrtskirche zu Bergen historisch und künstlerisch wertvoll“ sei und „eine kontinuierlich hohe Bedeutung im religiösen und kulturellen Leben der Region besitze“.

Nach dem Kirchenrecht bedeutet eine solche Auszeichnung ein „Privileg, gewährt durch einen besonderen Rechtsakt“. Ausgegangen wurde bei dieser Auszeichnung von einem historischen Befund. Bereits im Jahre 1156 wurde die Kirche als „Münster zu Paring“ bezeichnet. Damals am 11. September zogen die Bischöfe von Bamberg und Eichstätt in feierlicher Prozession in die Münsterkirche. Bischof von Eichstätt war zu der Zeit Konrad, der 24. Nachfolger des hl. Willibald, des Gründers des Bistums.

Bischof Hanke hält am 10. Oktober den Festgottesdienst in Baring

Am Sonntag, 10. Oktober, wird nun Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke in die Münsterkirche einziehen, um dem Festgottesdienst vorzustehen. Nachgeholt wird die Feier der „Wiederherstellung“ (so die Verfügung) des Münstertitels für die Kirche in Bergen. Dank gilt auch der Ortsgemeinde Bergen, die ein solches Heiligtum schützt und pflegt.

Das „Münster Heilig Kreuz Bergen“ hat die Besonderheit, dass sich dort Jahrhunderte in zwei so unterschiedlichen Baustilen – Romanik und Rokoko – harmonisch zusammenfügen. Aus der romanischen Hallenkirche, etwa um das Jahr 1100 erbaut, wurde fast 700 Jahre später im Rokoko eine lichte „Aula Gottes“.

Der Festgottesdienst am Sonntag, 10. Oktober, um 9.30 Uhr beginnt wie im Jahr 1156 mit dem Einzug des Bischofs in das „Münster“ Bergen. Mitwirken werden auch die beiden zuvor dort tätigen Priester, Prof. Ludwig Mödl und Domkapitular Leodegar Karg. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von der „Baringer Blaskapelle“ und dem Organisten Edgar Mayer. Am Nachmittag um 16 Uhr findet in der Münsterkirche ein festliches Konzert statt mit dem Eichstätter Kammerorchester unter der Leitung von Georg Hanauska. (nr)