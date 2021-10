Zur Münster-Ernennung am Sonntag: Konzert in der Baringer Kirche

Das Eichstätter Kammerorchester spielt am 10. Oktober in der Wallfahrtskirche in Bergen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Wenn am Sonntag, 10. Oktober, die Wallfahrtskirche in Bergen wieder zum Münster wird, erfährt der Festtag eine Würdigung und Aufwertung auch durch ein festliches Konzert, das um 16 Uhrbeginnt. Zu Gast ist das Eichstätter Kammerorchester unter der Leitung von Georg Hanauska, der ein knapp einstündiges Programm zusammengestellt hat.

Zu hören sein werden zwei Suiten von C. Armstrong Gibbs und Ferenc Farkas, eine Sonate in D-Dur für Streicher und Trompete und ein Cantabile des zeitgenössischen Komponisten Enrico Pasini für Streicher und Trompete. Den Solopart übernimmt der Trompeter Hans Jürgen Huber, der am Mozarteum in Salzburg sein Diplom als Konzerttrompeter absolviert und bereits eine Reihe nationaler und internationaler Wettbewerbe gewonnen hat. In der Sonate von Georg Philipp Telemann kann er die Trompete in vollem Glanz erstrahlen lassen, im engagierten Wettstreit mit dem Orchester. Eine andere Welt erklingt im Cantabile von Enrico Pasini, im Original für Trompete und Orgel komponiert und von Huber selbst für Streichorchester arrangiert.

Ab sofort Anmeldungen für Konzert in der Baringer Kirche

Mit dem „Heiduckentanz“ aus der Farkas-Partita steht auch ein Stück mit wildem Drive auf dem Programm, soll dieses Stück doch einen Eindruck von der gefürchteten Heiducken-Truppe aus der Hochzeit des Habsburgerreiches vermitteln.

Die Zahl der Zuhörer ist auf etwa 130 Personen begrenzt. Eine Anmeldung per Mail an kirchenkonzert-bergen@gmx.de ist unbedingt erforderlich. Die Corona-Vorgaben verlangen personalisierte Sitzplätze. Während der Aufführung kann am Platz die Maske abgenommen werden. Mitglieder eines Hausstands dürfen zusammensitzen, für alle anderen gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ende werden jedoch gerne angenommen. (nr)